В Дагестане на нужды республиканской больницы дополнительно направят 40 млн рублей

В пресс-службе правительства региона отметили, что значимость вопросов развития отрасли здравоохранения высока для населения республики

МАХАЧКАЛА, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2024 году направят порядка 40 млн рублей для нужд Региональной клинической больницы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дагестана.

"Несмотря на все объективные трудности с бюджетом, для нужд Республиканской клинической больницы нашли дополнительно 40 млн рублей на будущий год. Таким образом стараемся поступать и в отношении других больниц и поликлиник, даже если такие расходы выходят, как это часто бывает, за пределы возможностей республиканского бюджета", - цитирует пресс-служба слова председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Отмечается, что значимость вопросов развития отрасли здравоохранения чрезвычайно высока для населения республики.

"За последние пять лет в регионе создано 127 новых фельдшерско-акушерских пунктов, введены в эксплуатацию 14 больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений, значительно повысилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи", - добавили в пресс-службе.