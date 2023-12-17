Источник заявил, что Индия не прекратит закупать алмазы из РФ

Объемы закупок снизились, но решение Группы семи об ограничении импорта не оказывает серьезного влияния на отрасль, рассказал собеседник агентства

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 декабря. /ТАСС/. Индийские компании, занимающиеся огранкой алмазов и производством ювелирных изделий, продолжают и будут продолжать работу с российскими сырыми алмазами. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС высокопоставленный сотрудник одной из ювелирных компаний из индийского города Сурат на условиях анонимности.

"Мы не переставали работать с российским алмазным сырьем, несмотря на введенные ограничения, хотя объемы закупок действительно снизились", - сказал источник.

"Нужно иметь в виду, что, несмотря на все ограничительные меры, невозможно, да и не нужно проверять все камни, которые поступают на рынок", - отметил источник. Он указал, что в основном на рынок поступают алмазы небольшого веса. Как правило, они идут на производство колец, которые остаются основным ювелирным изделием с алмазами в мире. "На кольца идет большинство ювелирных алмазов, на них приходится основная часть рынка - больше чем на производство серег, браслетов, кулонов, ожерелий вместе взятых. Но кольца с большими бриллиантами приобретают не так часто, большая часть рынка - это кольца с небольшими камнями. Все сырье для них просто невозможно проверить", - считает собеседник агентства. Он уверен, что изделия с камнями небольшого веса из РФ останутся на рынке.

По словам собеседника агентства, главный центр обработки камней в Индии - Сурат - получает алмазное сырье из Африки, самой Индии и РФ. Ограненные камни в основном направляются клиентам в США, КНР (включая Гонконг), в государства Персидского залива, Сингапур, а также некоторое количество - в ЕС. "Мы полагаем, что далеко не везде будут тщательно проверять происхождение готовых бриллиантов", - отмечает источник.

Он отметил, что в Сурате, центре алмазообрабатывающей промышленности Индии, до введения санкций на долю российских алмазов приходилось 30% до 35%. Он затруднился сказать, какую в настоящее время долю российские алмазы занимают на столах огранщиков в Сурате, но указал, что без алмазного сырья из России трудно представить эту важнейшую индийскую отрасль.

"Решение G7 не повлияет на торговлю алмазами"

О том, что введенное "Большой семеркой" (G7) решение ввести ограничения на импорт алмазов российского происхождения, не окажет серьезного влияния на индийскую алмазную отрасль, заявили и официальные индийские чиновники.

Как сообщил журналистам замглавы департамента торговли министерства торговли и промышленности Випул Бансал, Индия находится в контакте с технической командой G7, и поскольку Индия является ключевым участником мирового алмазного бизнеса, "наши основные опасения были решены". По словам чиновника, согласно решению G7, страны - члены объединения решили ввести с 1 января 2024 года ограничения на импорт ювелирных алмазов из России, а с 1 марта 2024 года будут введены дальнейшие поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах: с 1 марта они не будут принимать российские алмазы весом от одного карата и выше, а с 1 сентября этот потолок будет снижен до 0,5 карата (1 карат - 0,2 грамма).

"Большинство российских алмазов, которые мы граним и полируем, на самом деле, имеют вес менее 0,5 карата, поэтому воздействие санкций будет меньшим, чем мы ожидали", - приводит слова Бансала газета Business Standard. "Позвольте мне заверить вас, что мы работаем, и будут минимальные проблемы в торговле", - добавил чиновник.

Индия - мировой лидер по огранке и шлифованию алмазного сырья, в республике расположено порядка 90% всех шлифовальных мощностей в мире. Компании из индийского города Сурат со средних веков остаются лидерами индийской алмазной промышленности.

Страны Группы семи ранее заявили, что введут запрет на алмазы из России с 1 января 2024 года. Согласно заявлению, G7 также введет поэтапный запрет на импорт российских алмазов из третьих стран, а к 1 сентября создаст "надежный механизм проверки и сертификации" необработанных алмазов.