"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

Как напомнили в компании, поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Газпром" установил 16 декабря новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири", говорится в сообщении холдинга.

"16 декабря заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", - отметили в холдинге.

Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC, напомнили в компании.

Ранее "Газпром" отмечал, что с середины ноября существенно увеличил объем поставок газа в Китай в соответствии с подписанным ранее дополнительным соглашением.

О поставках "Газпрома" в Китай

Россия по итогам 2022 года экспортировала по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 15,5 млрд куб. м газа. Поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" в 2023 году ожидаются на уровне 22 млрд куб. м. Выход газопровода на проектную мощность в 38 млрд куб. м ожидается в 2025 году.

При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер.

При этом позднее Миллер заявил, что Китай рассматривает возможность увеличения поставок российского газа по "Силе Сибири" сверх проектной мощности в 38 млрд куб. м, такая договоренность может быть достигнута в ближайшее время.