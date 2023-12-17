Новак: Россия рассчитывает в кратчайшие сроки договориться с Китаем по "Силе Сибири - 2"

Как отметил вице-премьер, по газопроводу идут коммерческие переговоры между "Газпром" и компанией CNPC по условиям контракта и поставок

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. "Газпром" и CNPC ведут переговоры по условиям поставок газа по газопроводу "Сила Сибири - 2", стороны могут договориться уже в кратчайшие сроки. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"Что касается газопровода, то по нему идут коммерческие переговоры между "Газпром" и компанией CNPC по условиям контракта и поставок. Что касается самого газопровода, то он проходит по территории Монголии, и там уже сделано технико-экономическое обоснование, идут изыскательные работы. Мы рассчитываем, что компании должны договориться в кратчайшие сроки", - сказал он.

"Сила Сибири - 2" - проектируемый газопровод, который должен будет пойти по территории Западной Сибири в Китай. Его максимальная мощность составит 50 млрд куб. м в год. Сырьевыми источниками для него должны стать ресурсы полуострова Ямал, Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее заявляла, что утверждение проектной документации по газопроводу "Союз Восток" через Монголию в КНР ожидается в первом квартале 2024 года, само же строительство магистрали может начаться сразу после этого - также в первом квартале 2024 года. Трубопровод "Союз Восток" является продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2".