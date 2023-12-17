Новак: поставки газа из России в Китай в 2023 году превысят плановые 22 млрд куб. м

По словам вице-премьера, за 10 месяцев они составили почти на 19 млрд куб. м

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай обсудили вопрос поставок газа во время заседания межправительственной комиссии по энергетике. Экспорт по итогам года по "Силе Сибири" превысит 22 млрд куб. м, прописанных в контракте. Об этом журналистам сказа вице-премьер России Александр Новак.

"Мы обсуждали вопрос поставок. В этом году поставки будут больше, чем по плану. Было 22 млрд куб. м, за 10 месяцев вышли почти на 19 млрд. То есть, в целом по году будет выше 22 (млрд куб. м)", - сказал он.

"Газпром" установил 16 декабря новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири". Ранее холдинг отмечал, что с середины ноября существенно увеличил объем поставок газа в Китай в соответствии с подписанным ранее дополнительным соглашением.

О поставках "Газпрома" в Китай

Россия по итогам 2022 года экспортировала по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 15,5 млрд куб. м газа. Поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" в 2023 году ожидаются на уровне 22 млрд куб. м. Выход газопровода на проектную мощность в 38 млрд куб. м ожидается в 2025 году.

При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер.

При этом позднее Миллер заявил, что Китай рассматривает возможность увеличения поставок российского газа по "Силе Сибири" сверх проектной мощности в 38 млрд куб. м, такая договоренность может быть достигнута в ближайшее время.