РФ в декабре может увеличить объем сокращения поставок нефти выше нынешних 300 тыс. б/с

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что объем может быть увеличен на 50 тыс. баррелей в сутки или выше

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия в декабре 2023 года уже будет наращивать сокращение добычи нефти выше текущих 300 тыс. баррелей в сутки (б/с). Объем может быть увеличен на 50 тыс. б/с или выше, сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак.

"В декабре уже будем добавлять дополнительные объемы. Это будет больше 300 тыс. По результатам декабря посмотрим. Может быть, 50 тыс. баррелей дополнительные объемы и будут. Может быть, больше", - сказал он.

Что касается сокращения объемов добычи нефти, то они остаются прежними: 500 тыс. б/с как в декабре, так и в январе. "В декабре добыча будет в соответствии с соглашением [ОПЕК+]. На 500 тыс. баррелей в сутки меньше. В соответствии с нашими установленными квотами", - заметил он.

Вице-премьер сказал также, что добыча РФ соответствует взятым в рамках ОПЕК+ обязательствам. По его словам, в декабре уровень добычи на 500 тыс. б/с ниже "в соответствие с планами", это сохраняется и в январе.

Россия еще в марте начала добровольно сокращать добычу нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений, параллельно решив сокращать поставки нефти на мировые рынки в августе еще на 500 тыс. б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, а в сентябре начала снижать поставки на 300 тыс. б/с. Затем эта мера была продлена до конца 2023 года.

В ноябре РФ решила углубить объемы сокращения поставок нефти и топлива с текущих 300 тыс. баррелей в сутки до 500 тыс. баррелей в сутки до конца марта 2024 года. Сокращение будет рассчитано на основе среднего уровня экспорта за май и июнь 2023 года и составит 300 тыс. баррелей в сутки нефти и 200 тыс. баррелей в сутки нефтепродуктов.