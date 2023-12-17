Новак ожидает экспорт нефти из России за 2023 год ниже 247 млн тонн

Россия ранее начала добровольно сокращать добычу нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Экспорт нефти из РФ за текущий год может составить менее 247 млн тонн, что ниже текущего макропрогноза. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"[Экспорт нефти из РФ за этот год] уточняется в связи с этими обязательствами (дополнительными объемами сокращения поставок нефти в декабре в рамках ОПЕК+ - прим. ТАСС)", - сказал он, добавив, что показатель может быть снижен.

Россия в марте начала добровольно сокращать добычу нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений, параллельно решив сокращать поставки нефти на мировые рынки в августе еще на 500 тыс. б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, а в сентябре начала снижать поставки на 300 тыс. б/с. Затем эта мера была продлена до конца текущего года.

В ноябре РФ приняла решение углубить объемы сокращения поставок нефти и топлива с текущих 300 тыс. б/с до 500 тыс. б/с, мера будет действовать до конца марта 2024 года.