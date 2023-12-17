Минсельхоз надеется, что цены на яйца начнут снижаться после Нового года

По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, в министерстве ожидают, что в ближайшее время в РФ должны приехать яйца из Азербайджана и Турции

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев выразил надежду, что цены на яйца начнут снижаться после Нового года.

"Яйца вообще достаточно сезонный продукт. В это время всегда цена на яйцо возрастает. Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортная. Цены продолжают понемногу расти, но тем не менее дальше должен сказаться и сезонный фактор. Я очень надеюсь, после Нового года цены начнут снижаться", - сказал Патрушев в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время, уже на этой неделе должны приехать к нам яйца из Азербайджана, буквально там, я думаю, что недели через две-три уже пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены", - добавил Патрушев.