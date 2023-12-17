В "Киевстаре" сообщили о восстановлении домашнего интернета у 98% пользователей

Большая часть пользователей без доступа к домашнему интернету приходится на Киев, рассказали в компании

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Украинский сотовый оператор "Киевстар" сообщил, что только 2% пользователей остаются без услуг домашнего интернета. Об этом оператор сообщил в комментариях под публикацией на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сейчас услуга [домашний интернет] не работает только у около 2% абонентов", - сказано в комментарии. В нем также отмечается, что большая часть пользователей без доступа к домашнему интернету приходится на Киев. В компании уверяют, что делают все необходимое для устранения оставшихся неполадок.

Ранее "Киевстар" сообщил о возобновлении работы мобильного интернета по всей стране после трехдневного отключения.

Масштабный сбой в работе "Киевстара" произошел утром 12 декабря. Отключение сети привело к многочисленным проблемам в работе мобильной связи и интернета. В частности, отключилась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины - Приватбанка и Ощадбанка. Энергохолдинг "ДТЭК" предупредил об отключении части телефонных номеров, которые компания использовала для связи. Кроме того, в ряде регионов страны перестала работать система оповещения о воздушных тревогах. В "Киевстаре" заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака.

По информации самого "Киевстара", цифровой инфраструктуре были нанесены критические повреждения, ее во многом пришлось создавать заново. В результате восстановить голосовую связь для большинства пользователей удалось только в четверг, при этом компания признает, что пока не может обеспечить возобновление работы около 10% базовых станций связи.