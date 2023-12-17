Силуанов заявил, что национализация "Балтики" в настоящее время не обсуждается

По словам главы Минфина, компании "Балтика" находится "во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали недружественные страны"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Речи о национализации пивоваренной компании "Балтика" в настоящее время не ведется, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах съезда "Единой России".

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на письмо президента "Балтики" Таймураза Боллоева, адресованное Минфину, сообщала, что он обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением о национализации компании.

"В настоящее время не планируется. Мы об этом говорили, что "Балтика" находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали наши недружественные страны. Вот и все. Ни о какой национализации речи в настоящее время не идет", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос.