Украина подписала соглашение с Westinghouse об оборудовании для Хмельницкой АЭС

Глава Минэнерго страны Герман Галущенко признал, что вначале требуется принять соответствующие законы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Компания "Энергоатом", являющаяся оператором украинских АЭС, подписала соглашение с американской компанией Westinghouse Electric Company о закупке оборудования для строительства энергоблока Хмельницкой АЭС.

Как сообщило агентство Укринформ, соглашение подписали в Киеве глава "Энергоатома" Петр Котин и президент американской компании Патрик Фрагман в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко. Соглашение предусматривает закупку оборудования для блока № 5 Хмельницкой АЭС, который построят по технологии Westinghouse АР1000. "Сегодня состоялось подписание контракта на закупку уже изготовленной первой реакторной установки AP1000. Она сейчас - в США. Это очень важно и я очень благодарен нашим партнерам. Это действительно историческое событие и действительно современная технология", - отметил Галущенко.

Всего Украина планирует возвести девять энергоблоков по технологии АР1000, первые из них - на Хмельницкой АЭС. Как уточнил министр энергетики, строительство энергоблоков № 5 и № 6 Хмельницкой АЭС планируется начать в ближайшее время. При этом министр признал, что вначале требуется принять соответствующие законы.