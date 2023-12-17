В РЖД сообщили, что сообщение с новыми регионами будет восстановлено после боевых действий

Глава холдинга Олег Белозеров отметил, что вопрос в безопасности в отношении людей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Регулярное железнодорожное сообщение новых регионов с Россией будет восстановлено очень быстро после прекращения боевых действий. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров в эфире "Первого канала".

"После прекращения боевых действий оно будет восстановлено очень-очень быстро. Главное прекратить боевые действия, и этот вопрос касается, прежде всего, безопасности. [Это] не вопрос денег, не вопрос подходов - вопрос безопасности в отношении людей", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сеть высокоскоростных магистралей в будущем может дойти до Луганска и Донецка.