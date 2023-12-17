Парламент Греции принял госбюджет на 2024 год

Он предусматривает рост ВВП на 2,9%

АФИНЫ, 17 декабря. /ТАСС/. Парламент Греции проголосовал за принятие государственного бюджета страны на 2024 год, предусматривающего рост ВВП на 2,9% в 2024 году. Об этом свидетельствуют итоги голосования, которое транслировалось парламентским телеканалом Vouli TV.

За бюджет на 2024 год, включающий дополнительные меры поддержки населения в размере €2,5 млрд, а также ряд мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов, проголосовали 158 депутатов 300-местного однопалатного парламента страны, против были 142 депутата. Бюджет министерства национальной обороны был принят 249 голосами "за".

Как сообщило министерство национальной экономики и финансов, новый бюджет призван совместить задачу обеспечения бюджетной стабильности с увеличением доходов бизнеса и ростом заработной платы и пенсий. Госбюджет предусматривает экономический рост на 2,9% с размером ВВП 233,8 млрд евро, увеличение частных инвестиций на 15,1% и снижение безработицы до 10,6% экономически активного населения. Также прогнозируется первичный профицит госбюджета (превышение государственных доходов над расходами без учета выплат по госдолгу) в размере 2,1% ВВП. Ожидается, что госдолг снизится до 152,3% ВВП в 2024 году.

В ходе дебатов по госбюджету премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подчеркнул, что Греция сегодня сильнее, чем была ранее в течение длительного времени, и в подтверждение своего тезиса привел несколько фактов. "50% ВВП страны приходится на экспорт, - сказал премьер. - В начале финансового кризиса в Греции [в 2010 году] он составлял 20% ВВП. Этот экспорт равномерно распределяется между товарами и услугами. Производственная модель нашей страны меняется. Она больше не базируется только на одной отрасли - туризме. И это хорошо, потому что таким образом расширяются источники государственных доходов".

Представители оппозиционных партий в ходе дебатов резко раскритиковали проект бюджета, который был фактически принят голосами только депутатов правящей правоцентристской партии "Новая демократия", возглавляемой премьером. Оппозиция говорила о бюджете, который ведет к инфляции и дороговизне и будет трудным для исполнения. "Реальность, которую вы представляете, резко контрастирует с тем, как живут граждане, и вы не можете скрыть за рекламой своих действий цифры дороговизны в стране", - заявил в ответ премьеру Сократис Фамеллос, глава парламентской фракции главной греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА).