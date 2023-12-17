Spotify официально прекратил работу в России

С 14 декабря единственное юридическое лицо сервиса в стране ликвидировано

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Единственное юрлицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России прекратило работу - оно ликвидировано с 14 декабря, следует из данных Единого госреестра юридических лиц.

ООО "Спотифай" было зарегистрировано в РФ с 13 января 2014 года. 6 февраля 2023-го сервисом было направлено заявление о ликвидации. Шведский музыкальный сервис перестал работать в России 11 апреля 2022 года, "после тщательного анализа текущей ситуации".

На сайте сервиса тогда уточнялось, что все сервисы Spotify будут недоступны в России, однако пользователи смогут реактивировать аккаунт на территории другой страны в настройках пользователя.

Таким же образом, только с 15 декабря, ликвидировано одно из юридических лиц производителя сетевого оборудования и программных продуктов Cisco - ООО "Сиско системс", которое ранее занималось обслуживанием оборудования.

У Cisco имеется второе юрлицо в России - "Сиско солюшенз", которое пока действует. Его сферой деятельности были дистрибьюция и продажи. Сама компания решила уйти с российского рынка в июне 2022 года, приостановив продажи в марте того же года.