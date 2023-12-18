Wildberries вышел на рынок Китая

Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук отметила, что российский бизнес остается в приоритете и выход на китайский рынок никак не повлияет на него

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Компания Wildberries начала работать с производителями и продавцами из Китая. Об этом сообщила в интервью РБК основательница и владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук.

"Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая - они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия", - рассказала предприниматель.

Бакальчук подчеркнула, что российский бизнес остается в приоритете и выход на рынок Китая никак не повлияет на него. Сейчас 90% от общего оборота компании приходится на Россию, остальное - это деятельность компании за границей. Wildberries работает в Белоруссии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Израиле и Азербайджане.

В августе 2023 года онлайн-ретейлер Wildberries начал переговоры с потенциальными партнерами из Китая. Согласно данным из реестра на сайте Национального управления интеллектуальной собственности Китая, компания еще в 2021 году подала заявки на регистрацию в стране своего товарного знака в различных классах по Международной классификации товаров и услуг.

Wildberries - крупнейший российский онлайн-ретейлер. Оборот площадки за 2022 год вырос по сравнению с предыдущим годом на 98% и составил 1,669 трлн рублей.