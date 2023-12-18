В Петербурге планируют открыть первое в России производство противопожарных дронов

В планах выпускать от 1 до 3 тыс. экземпляров продукции в первый год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. В Петербурге в 2024 году планируют запустить первое в России производство беспилотных летательных аппаратов для борьбы с пожарами. Об этом сообщил GR-директор "Корпорации "Инфинтех" Никита Донцов.

"Планируется создание научно-производственного комплекса на базе технопарка. Мы сосредотачиваемся на производстве именно гражданской продукции, например, такой, как беспилотные системы для пожаротушения. Запуск состоится сразу после Нового года, в январе. Мы уже на финальной стадии. Нашими стратегическими партнерами будут выступать предприятия по радиоэлектронике в кластере, который сейчас формируется в Приозерском районе. Рассчитываем, что это будет от 1 [тыс.] до 3 тыс. экземпляров в первый год существования. Дальше будем расти", - сказал Донцов.

По его словам, в технопарке в Центральном районе будет располагаться конструкторское бюро, а испытания и производство разместятся в пригородах Петербурга и Ленобласти.

О противопожарных дронах

Высотные здания, например, "Москва-Сити", имеют ограничения возможности тушения пожара в случае его возникновения на верхних этажах. "Много высоких зданий строится и в Петербурге. У них практически нет возможностей тушения пожара на верхних этажах. Выше 12-го этажа ни одна пожарная стрела не достает. А дрон может подлететь, разбить окно, сбросить огнетушитель и потушить пожар", - рассказал Донцов.

БПЛА для борьбы с пожарами в высотных зданиях предназначены для выполнения различных задач: сначала запускается оборудование для удаления разбитого стекла, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию попавших в ловушку людей, а затем запускается бомба для тушения пожара. Он укомплектован четырьмя фугасными бомбами, которые выбивают окна. Для тушения пожаров в городских высотных зданиях разработан еще один БПЛА с сухим порошковым огнетушителем.

Планируется также выпускать БПЛА для чрезвычайных ситуаций в области безопасности и пожарной разведки. Он оснащен двойным оптическим тепловизором с 30-кратным увеличением, скорость его полета составляет 54 км/ч с возможностью доставки к цели в радиусе 25 км.

На базе технопарка также разработан дрон для тушения пожара, который укомплектован одной огнетушащей бомбой на водной основе. Дрон оснащен блоком, регулируемым в трех плоскостях, для обеспечения четкости изображения и 10-кратным оптическим зумом в обнаруженном свете.

Также планируется выпускать БПЛА, который оснащен камерой с 30-кратным оптическим зумом, тепловизором, наземной станцией программного обеспечения для отображения и управления съемкой, он укомплектован двумя огнетушащими бомбами.

Запуск первого частного технопарка "Корпорация "Инфинтех" состоялся 7 сентября. Сейчас в инновационном центре действуют более 30 резидентов, входящих в IT-кластер. В ближайшем квартале количество резидентов, которые специализируются на радиоэлектронике, увеличится более чем на 10, отметил Донцов.