Кабмин направил средства на строительство больницы в Коми и оснащение больниц в Калуге

Всего на эти цели направят около 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство России профинансирует строительство инфекционной больницы в Республике Коми и закупку оборудования для двух больниц в Калужской области. Распоряжения об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"До конца 2023 года на продолжение строительства нового корпуса республиканской инфекционной больницы в Сыктывкаре будет выделено около 800 млн рублей", - говорится в сообщении.

Общая площадь нового корпуса составит 21,8 тыс. кв. м, он рассчитан на 100 мест. Проектное решение позволит развести потоки пациентов и не допустить перекрестного инфицирования, указали в правительстве. Строительство планируется завершить в 2025 году. "Запуск нового корпуса инфекционной больницы позволит повысить доступность и качество медицинской помощи, оказываемой пациентам", - отметили в кабмине.

Еще 540 млн рублей выделили на приобретение 2,3 тыс. единиц медицинского оборудования для Калужской городской больницы №5 и Детской городской больницы в Калуге. На эти средства приобретут рентгеновские аппараты, эндоскопические системы, бактерицидные облучатели, а также радиохирургические ножи, медицинские холодильники, стоматологические инструменты и оборудование.