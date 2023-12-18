Минэнерго рассчитывает на восстановление энергоснабжения в регионах РФ к середине недели

Замминистра энергетики России Евгений Грабчак отметил, что без электроэнергии в регионах сейчас остаются около 250 тыс. человек в ЛНР, ДНР, а также в Ростовской области

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Все проблемы с нарушениями электроснабжения из-за непогоды в регионах РФ могут быть решены к середине недели. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак.

"Мы ставим для себя задачу полностью решить вопросы с перерывами в электроснабжении, связанными с входом в зиму, нестабильным для энергетиков, к середине недели", - сказал он.

Замминистра отметил, что без электроэнергии в регионах РФ сейчас остаются около 250 тыс. человек в ЛНР, ДНР, а также в Ростовской области, где работы в основных сетях уже завершены, но остаются точечные заявки потребителей по линиям 0,4 кВ.