В России продажи легковых авто с пробегом в ноябре снизились на 0,5%

По данным агентства "Автостат", они составили 458,1 тыс. штук

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в ноябре 2023 года снизились в годовом выражении на 0,5% и составили 458,1 тыс. штук, а по отношению к октябрю 2023 года - на 6,3%. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Согласно данным агентства "Автостат", в ноябре 2023 года россияне купили 458,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 6,3% меньше, чем месяцем ранее, и на 0,5% ниже результата ноября прошлого года", - отмечается в сообщении.

За 11 месяцев текущего года рынок легковых б/у машин составил 5,3 млн авто, что на 19,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Лидерство по продажам на вторичном рынке занимает российская марка Lada: по итогам ноября было продано 111,1 тыс. машин (+5,6% по отношению к ноябрю 2022 года), а по итогам 11 месяцев - 1,2 млн (+8,7%). На втором и третьем местах - марки Toyota (50,4 тыс., -5,4%) и Kia (24,7 тыс., -0,7%).

Что касается самых популярных моделей, здесь первенство одержал хетчбэк Lada 2114 "Самара-2", продажи которого в ноябре 2023 года выросли на 4,1% - до 10,3 тыс. Следом идут Ford Focus (9,6 тыс., (-4,5%) и Kia Rio (8,9 тыс., -4,9%).