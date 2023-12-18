Рынок акций РФ открылся ростом основных индексов

К 10:20 мск курс доллара рос до 90,28 рубля, евро находился на отметке в 98,68 рубля

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует положительную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:20 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,78% и находился на уровне 3 057,68 пункта, индекс РТС - на 0,58%, до 1 066,83 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 052,14 пункта (+0,6%), долларовый индекс РТС рос на 0,23%, до 1 063,12 пункта.

К 10:20 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи рос на 0,1% до 90,28 рубля, евро находился на отметке в 98,68 рубля (+0,06%). Курс юаня рос на 12,653 рубля (+0,08%).