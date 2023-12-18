Кабмин направит более 1 млрд рублей на меры соцподдержки по оплате ЖКУ

Эти средства направят 25 регионам

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Несколько регионов получат более 1 млрд рублей на предоставление компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Эти средства будут направлены на социальную поддержку федеральных льготников - инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. "Таким гражданам предоставляется компенсация - до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета", - указывается в сообщении кабмина.

Средства будут направлены 25 регионам. Всего на такие компенсации в этом году предусмотрено около 105 млрд рублей.