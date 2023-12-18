"Русал" попросил отменить экспортную пошлину для Тайшетского и Богучанского заводов

В компании сообщили, что мера позволит обеспечить стабильность предприятий в условиях снижения цен на алюминий

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. "Русал" просит отменить экспортную пошлину на алюминий для Тайшетского и Богучанского алюминиевых заводов, сообщил ТАСС статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. В Федеральной антимонопольной службе ТАСС подтвердили, что решение об отмене экспортной пошлины на алюминий рассматривается в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, однако решение еще не принято.

"Компания "Русал" обратилась с просьбой отменить и экспортные пошлины, в том числе, для продукции двух алюминиевых заводов - Тайшетского и Богучанского. Минпромторг России прорабатывает целесообразность такой меры поддержки", - сообщил Евтухов.

"В настоящий момент вопрос корректировки постановления № 1538, в том числе по товарам из алюминия, рассматривается в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. До настоящего времени решение не принято", - заявили в ФАС.

В "Русале" сообщили ТАСС, что мера позволит обеспечить стабильность предприятий в условиях снижения цен на алюминий. "В условиях неблагоприятной конъюнктуры, когда биржевые цены на алюминий упали на 40% по сравнению с пиками 2022 года, эта инициатива поможет поддержать стабильность предприятий и рабочие места в отрасли", - заявили в "Русале".

Богучанский алюминиевый завод "Русала" является частью БЭМО - проекта, реализованного "Русалом" совместно с "Русгидро". Мощность первой очереди БоАЗа составляет 298 тыс. тонн алюминия в год. Возможность строительства второй очереди завода с аналогичной мощностью будет рассмотрена с "Русгидро" с учетом рыночной ситуации и наличия проектного финансирования, отмечала компания в годовом отчете.

Производственная мощность первой очереди Тайшетского алюминиевого завода составляет 428,5 тыс. тонн. Решение по строительству второй очереди еще не принято. В 2022 году заводом выпущено 78 тыс. тонн алюминия.

Всего по итогам 2022 года "Русал" произвел 3,84 млн тонн алюминия.

Ранее Алюминиевая ассоциация сообщала, что "Русал" может заморозить или закрыть ряд своих предприятий из-за ухудшения экономического положения и роста налогов. По ее информации, часть предприятий компании работают на грани нулевой или отрицательной рентабельности.

О компании

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций.