Кировская область рассчитывает достичь в 2024 году ВРП в размере 600 млрд рублей

Как уточнил глава региона Александр Соколов, гособоронзаказ увеличился на предприятиях от трех до семи раз

КИРОВ, 18 декабря. /ТАСС/. В Кировской области рассчитывают на увеличение валового регионального продукта до 600 млрд рублей в 2024 году, в том числе за счет роста промпроизводства. Об этом рассказал в интервью ТАСС губернатор Кировской области Александр Соколов.

По данным правительства области, в 2022 году ВРП региона достиг 538,1 млрд рублей, 37,5% в объеме ВРП приходилось на промышленное производство.

"Что касается валового регионального продукта, то мы приближаемся к 600 млрд [рублей], и, надеюсь, в следующем году достигнем этой цифры. Рост промышленного индекса идет быстрее, чем в целом в России, - 109%. Гособоронзаказ увеличился на предприятиях от трех до семи раз. По объемам строительства жилья за прошлый год выросли на 10%", - рассказал Соколов.

Он отметил, что в регионе растет также покупательская способность граждан. "Если в прошлом году мы находились в России на 64-м месте, то сейчас на 46-м, то есть поднялись почти на 20 позиций. У нас рост заработной платы идет быстрее, чем уровень инфляции", - отметил губернатор.