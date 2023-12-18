"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию технического обслуживания в Минводах

Станция позволит проводить оперативное техническое обслуживание узкофюзеляжных лайнеров Airbus A320, Boeing 737NG и Superjet 100

ПЯТИГОРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания (ЛСТО) в аэропорту Минеральных Вод в Ставропольском крае, сообщается на сайте "Аэрофлот Техникс".

"Новая станция появилась в рамках планомерного расширения географии присутствия "Аэрофлот Техникс" в регионах России и позволит проводить оперативное техническое обслуживание узкофюзеляжных лайнеров Airbus A320, Boeing 737NG и Superjet 100", - говорится в сообщении.

ЛСТО прошла сертификацию авиационных властей, оснащена современной материально-технической базой и укомплектована штатом специалистов, имеющих необходимые допуски по различным видам регламентных работ. Инженерно-технический персонал линейной станции "Аэрофлот Техникс" будет осуществлять техническое обеспечение прилета и вылета рейсов авиакомпаний группы "Аэрофлот", а также ряда других российских авиаперевозчиков.

"Вместе с новой станцией общее число ЛСТО "Аэрофлот Техникс" в городах России достигло 15. Благодаря этому провайдер сохраняет статус крупнейшей отечественной сети линейных станций технического обслуживания самолетов от Калининграда до Камчатки", - сказано в пресс-релизе.