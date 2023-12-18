Счетная палата выявила за 11 месяцев 3 тыс. 840 нарушений на 1,774 трлн рублей

За 2022 год аудиторы выявили 4 тыс. 447 нарушений на сумму 885,6 млрд рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/ Счетная палата РФ выявила за январь - ноябрь 2023 года 3 тыс. 840 нарушений на сумму 1,774 трлн рублей. Соответствующие материалы представлены на выставке ведомства в Госдуме.

Согласно представленным данным, за весь 2022 год аудиторы выявили 4 тыс. 447 нарушений на сумму 885,6 млрд рублей.

Ранее в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума и.о. председателя Счетной палаты Галина Изотова сообщала, что по итогам аудита с начала 2023 года ведомство выявило нарушений и недостатков на сумму около 1,5 трлн рублей. При этом наибольшая доля нарушений приходилась на нарушения требований к бюджетному учету, в том числе бюджетной и бухгалтерской отчетности - более 400 нарушений на сумму около 1,2 трлн рублей.