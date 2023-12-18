18 декабря, 07:59,
обновлено 18 декабря, 08:24

ФТС с 1 октября собрала около 117 млрд рублей "гибких" экспортных пошлин

По словам врио главы службы Руслана Давыдова, пошлины позволили стабилизировать курс рубля, при этом они оказывают достаточно небольшую нагрузку на бизнес

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России с 1 октября 2023 года, когда на широкий перечень товаров были введены временные экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля, собрала около 117 млрд рублей таких пошлин. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил временно исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов.

"Начиная с 1 октября, мы (ФТС России - прим. ТАСС) собрали экспортных пошлин по этим решениям, которые вступили [в силу в октябре], порядка 117 млрд рублей", - сказал он.

По мнению врио главы ФТС, пошлины позволили стабилизировать курс рубля, при этом они оказывают достаточно небольшую нагрузку на бизнес.

Всего, по словам Давыдова, с начала года ФТС перечислила в бюджет более 6 трлн рублей пошлин, и годовой план в размере 6,46 трлн рублей будет перевыполнен. За рабочий день ведомство перечисляет в бюджет около 29 млрд рублей, отметил он.

С 1 октября в России действуют гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля, которые касаются в том числе алкоголя, табака, рыбы и молочной продукции, сахара, кондитерских изделий, какао, продукции горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, драгоценных металлов, угля и удобрений. Как сообщало правительство РФ, мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Размер пошлины составляет 4% при курсе более 80 и менее 85 рублей за доллар, 4,5% - при курсе 85-90 рублей за доллар, 5,5% - от более 90 до менее 95 рублей за доллар, а 7% - при курсе свыше 95 рублей включительно. 

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