Гранты победителям акселератора студенческих проектов в КФУ составили 1 млн рублей

В финал вышли 50 участников с 10 проектами, из которых победили 3

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма РНКБ (входит в группу ВТБ) выдал 1 млн рублей грантов студентам Крымского федерального университета, чьи проекты победили в акселераторе по развитию инновационных молодежных стартапов "Ноосфера.РНКБ". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"В Крымском федеральном университете студенты, преподаватели и сотрудники банка РНКБ подвели итоги акселерационной программы по развитию инновационных молодежных стартапов "Ноосфера.РНКБ". Три финалиста программы, чьи проекты были признаны лучшими компетентным жюри, получили гранты от РНКБ на сумму 500 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 200 тыс. рублей на реализацию собственных идей", - говорится в сообщении.

В акселераторе приняли участие более 250 студентов КФУ, которые представили более 20 бизнес-проектов. В финал вышли 50 участников с 10 проектами. Студенты представляли инновационные идеи по трем направлениям, включая социально-экологические стартап-проекты, инновационные банковские проекты для внутреннего и внешнего клиента, а также современные инженерные решения.

"В рамках проекта участники проходили обучение по основам функционирования предпринимательства, осваивали базовые принципы создания проектов, учились анализировать рынок и конкурентов, проводить оценку эффективности финансовых вложений и презентовать свои идеи", - добавили в пресс-службе.