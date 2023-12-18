"Соллерс" начал продажи пикапа ST6 с бензиновым двигателем

Автомобиль доступен для заказа в дилерских центрах по цене от 2,4 млн рублей, сообщили в компании

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. "Соллерс" начал продажи в России пикапа Sollers ST6 с бензиновым двигателем, говорится в сообщении автопроизводителя. В ноябре компания начала продажи пикапа с дизельным двигателем. "Соллерс" запустил серийное производство пикапов ST6 на предприятии "Автомобильные индустриальные технологии" во Владивостоке в сентябре 2023 года.

"Компания "Соллерс" сообщает о старте продаж пикапа Sollers ST6 с бензиновым двигателем. Автомобиль доступен для заказа в дилерских центрах по цене от 2,4 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Пикап доступен в двух комплектациях - Base и Comfort. В обеих версиях автомобиль оснащен двумя подушками безопасности, системой напоминания о непристегнутых ремнях, системой ABS и другими функциями. Бензиновый двигатель мощностью 176 лошадиных сил отвечает экологическим нормам "Евро-5".

По словам замглавы компании Зои Каики, до конца 2023 года планируется произвести и продать около 2 тыс. пикапов, а в течение двух - трех лет "Соллерс" рассчитывает выйти на объем производства пикапов в 10 тыс.