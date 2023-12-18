В России представили отечественный смартфон "Р-фон" и новую ОС

Девайс станет доступен к заказу в 2024 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Смартфон "Р-фон" от компаний НТЦ ИТ РОСА и "Рутэк" представлен в России. Его презентация, а также показ новой операционной системы "РОСА Мобайл" прошли в Москве, передает корреспондент ТАСС. "Р-фон" станет доступен к заказу в 2024 году, заявки на покупку стартуют 18 декабря.

Новый смартфон оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,7 дюйма и разрешением FullHD+. Основная камера - 50 Мп, фронтальная -16, уточняют в пресс-службе компании.

Процессор у смартфона - восьмиядерный MediaTek helio G99. Объем оперативной памяти "Р-фон" - 8 ГБ, и, как говорят разработчики, его хватает для комфортной работы в режиме многозадачности. Встроенная память - 128 ГБ с возможностью расширить ее за счет MicroSD.

Экран "Р-фон" защищен стеклом Gorilla Glass 5, тыльная сторона покрыта каленым стеклом. Весит новинка 189 г, ее толщина - 7,96 мм. "Р-фон" с ОС "РОСА Мобайл" станет доступен на потребительском рынке в среднесрочной перспективе, анонсировали его разработчики.

"РОСА Мобайл"

Помимо смартфона, была представлена мобильная операционная система "РОСА Мобайл". В ее экосистему входит несколько важнейших для пользователей сервисов.

Это единая учетная запись РОСА ID, магазин приложений "РОСА Маркет", облачный сервис "РОСА Диск", "РОСА Мессенджер", сервис push-уведомлений "РОСА Уведомления" и другие полезности. Компания-разработчик НТЦ ИТ РОСА также объединит все свои продукты под новым логотипом "РОСА", переехав на новый домен rosa.ru.

"Нам важна высокая защищенность пользователей "РОСА Мобайл". Поэтому новая ОС будет распространяться только на доверенных устройствах. Именно так можно гарантировать максимальную безопасность данных", - сообщил глава НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий.

Во II квартале следующего года РОСА представит сервис миграции для удобного перехода с наиболее популярных ОС на "РОСА Мобайл".