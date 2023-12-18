Власти Таиланда рассмотрят меры по приостановке работы магазинов duty free

Таким образом, таиландские и иностранные туристы будут тратить деньги внутри страны, заявил постоянный секретарь Минфина Лаван Сэнгсанит

БАНГКОК, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов Таиланда предложит на рассмотрение правительству меры по приостановке работы магазинов беспошлинной торговли в зонах прилета всех аэропортов. Об этом сообщила газета The Nation.

"Когда мы приостановим работу магазинов duty free в зонах прилета, таиландские и иностранные туристы будут тратить деньги внутри страны, а не в магазинах беспошлинной торговли", - сказал постоянный секретарь таиландского Минфина Лаван Сэнгсанит. Он отметил, что в результате реализации этой меры выиграют местные магазины.

По его словам, оператор магазинов беспошлинной торговли King Power готов принять эту меру для стимулирования развития туризма и экономики.

Сэнгсанит также указал на важность снижения акцизов на алкогольные напитки, чтобы туристы могли получить доступ к этой продукции по приемлемой цене. "Мы должны дать туристам почувствовать, что приезд в Таиланд подобен попаданию в рай, который включает в себя питание, проживание и путешествия", - добавил он.

Как ожидается, таиландский кабмин рассмотрит предложения министерства финансов королевства во вторник. В случае одобрения они должны вступить в силу с 1 января следующего года.