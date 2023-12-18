В Индии отменили запрет на импорт алмазов

Поставки из России тоже должны возобновиться, заявили в индийском Совете по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 декабря. /ТАСС/. Представители индийского алмазного сектора возобновляют импорт алмазного сырья, в том числе из России, после двухмесячного перерыва. Об этом ТАСС сообщили в Совете по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC).

"Период, запрещающий импорт алмазов, который был введен 15 октября, закончился 15 декабря. Он был введен для всех поставщиков и сейчас отменен для всех. Думаю, поставки из России тоже должны возобновиться", - указал представитель совета, отметив, что говорить о цифрах и объемах импорта пока рано. Ранее в одной из крупных индийских ювелирных компаний ТАСС подтвердили, что продолжают работать с российскими поставщиками.

Индийский алмазный сектор рекомендовал приостановить импорт алмазного сырья в страну на два месяца с 15 октября по 15 декабря. В первую неделю декабря представители торговых организаций вновь изучили ситуацию на рынке и пришли к выводу, что рыночная ситуация с ценами на алмазно-бриллиантовую продукцию улучшилась.

Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випул Шах отметил, что "отрасль надеется, что цены останутся стабильными и устойчивыми в ближайшие месяцы, поскольку спрос на природные алмазы постепенно восстанавливается на ключевых рынках, таких как США, Китай, Ближний Восток и Европа".

"Мы продолжим тесно сотрудничать с алмазодобывающими компаниями, чтобы обеспечить баланс между спросом и предложением, а также проводить эффективные маркетинговые кампании для повышения доверия потребителей и спроса на природные алмазы. Мы уверены, что благодаря нашему сотрудничеству и устойчивости мы добьемся процветающего будущего для индийской алмазной отрасли", - добавил он.

Индия - мировой лидер по огранке и шлифованию алмазного сырья, в республике расположено порядка 90% всех шлифовальных мощностей в мире. Страна использует свое алмазное сырье, а также закупает его за рубежом, в основном, из Африки и РФ.