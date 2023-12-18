В Крыму национализировали имущество еще 77 юридических и физических лиц с Украины

Всего в списке около 1 150 объектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Крыма приняли решение о национализации имущества еще 77 юридических и физических лиц, осуществлявших деятельность в интересах Украины. Об этом сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

"В Крыму национализировано имущество еще 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России. Решение принято депутатами Государственного Совета на заочном голосовании. Всего в списке около 1 150 объектов движимого и недвижимого имущества. При этом он будет уточняться и дополняться новыми объектами", - написал Константинов в своем Telegram-канале.