В России количество субъектов МСП достигло 6,3 млн

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что занятость составила уже более 31 млн человек

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. На сегодняшний день количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) достигло 6,3 млн, что стало рекордом за всю историю существования реестра МСП. Об этом заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, выступая на конференции "Новая экономика".

"На сегодняшний день количество субъектов МСП достигло 6,3 млн, и это рекорд по сравнению с 16-м годом, когда был создан реестр МСП. А занятость составила уже более 31 млн человек. <…> Малый бизнес смог стать катализатором экономики предложения", - сказал он.

Кроме этого, Исаевич отметил, что в этом году государство также начало больше поддерживать производственный бизнес.

"На сегодняшний день проникновение доли государства от общего объема кредитования с точки зрения поддержки составило 31%. То же самое мы видим и с точки зрения производства, производителей одежды - на сегодняшний день это 47 млрд [рублей], которые были получены от государства. <…> Отдельно мы наблюдаем рост льготного кредитования в индустрии гостеприимства. Только в этом году в 2,5 раза увеличился объем государственной поддержки в рамках гостиничных комплексов, которые предприниматели могут реализовывать", - сообщил Исаевич.