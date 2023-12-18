18 декабря, 09:03

Нидерланды присоединились к консультациям по защите судоходства в Красном море

Уничтожения БПЛА недостаточно для обеспечения безопасности, поэтому стороны изучают вариант по военному сопровождению судов, сообщает газета NRC со ссылкой на и. о. министра обороны Кайсу Оллонгрен

ГААГА, 18 декабря. /ТАСС/. Нидерланды присоединились к международным консультациям по защите судоходства в Красном море. Об этом сообщила газета NRC со ссылкой на и. о. министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен.

По данным издания, военные корабли западных стран в настоящее время сбивают беспилотники, атакующие гражданские суда. Однако для обеспечения безопасности этого недостаточно, поскольку хуситы организуют ракетные атаки из Йемена. В связи с этим рассматривается вариант по военному сопровождению судов. "Мы должны изучить такую возможность", - подчеркнула Оллонгрен.

Ранее несколько судоходных компаний, в том числе Maersk, MSC и Hapag-Lloyd, приняли решение приостановить контейнерные перевозки по Красному морю из-за ситуации с безопасностью и призвали к поиску политического решения проблемы.

В настоящее время суда направляются в обходной путь вокруг берегов Африки или ожидают в безопасных местах. 

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