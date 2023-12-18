Силуанов заявил, что РФ и КНР нужно усилить финансовое сотрудничество в рамках БРИКС

По словам министра финансов, для страны "важно устойчивое развитие финансовых отношений расчетов на площадке БРИКС"

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай должны больше развивать финансовое сотрудничество в рамках организации БРИКС. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече с китайским коллегой Лань Фоанем в Пекине.

"Нам необходимо больше развивать финансовое сотрудничество в рамках стран БРИКС. Здесь видим возможности <…> отработки системы расчетов, которые были бы независимы от инфраструктуры, которая не всегда в полном объеме выполняет цели отдельных стран, - указал глава Минфина. - Поэтому для нас важно устойчивое развитие финансовых отношений расчетов на площадке БРИКС".