Силуанов сообщил, что РФ переориентирует торговые потоки и направляет 60% экспорта в Азию

Министр финансов напомнил, что по итогам 11 месяцев торговый оборот между КНР и России уже превысил $200 млрд

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Россия переориентирует внешнеторговые потоки и направляет в азиатские страны 60% своего экспорта. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече с китайским коллегой Лань Фоанем в Пекине.

"Российская Федерация сейчас находится в стадии переориентации внешнеторговых потоков, в первую очередь в наши самые близкие, дружественные страны, в первую очередь, это Китайская Народная Республика, - заявил Силуанов на встрече в резиденции Дяоюйтай. - Сегодня наш экспорт в страны Азии составляет почти 60%, некоторое время назад этот показатель был в два раза ниже".

Силуанов напомнил, что по итогам 11 месяцев 2023 года торговый оборот между КНР и РФ уже превысил $200 млрд. "Значительно увеличился в нашу страну и импорт товаров из Китая, что для нас крайне важно", - указал глава Минфина.