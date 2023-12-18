Силуанов заявил, что инвесторы из РФ и КНР должны быть на финансовых рынках друг друга

Министр финансов РФ указал на взаимную заинтересованность в укреплении сотрудничества на финансовом треке

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Москва заинтересована в том, чтобы инвесторы из РФ и Китая присутствовали на финансовых рынках друг друга. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече с китайским коллегой Лань Фоанем в Пекине.

"Еще раз подтверждает нашу взаимную заинтересованность в укреплении сотрудничества на финансовом треке, в том числе по таким вопросам, как налоговая бюджетная политика, аудиторский надзор, взаимное присутствие инвесторов на финансовых рынках двух стран, координация взаимодействия России и Китая на многосторонних форматах", - заявил Силуанов на встрече в резиденции Дяоюйтай.