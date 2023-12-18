Бюджет мегасайенс-установки "СКИФ" оценивают в 90 млрд рублей до 2035 года

Директор ЦКП "СКИФ" Евгений Левичев сообщил, что эксплуатация научной установки, ее техническое обслуживание и содержание сотрудников будут стоить порядка 1 млрд рублей в год, установка будет потреблять порядка 12 МВт электричества

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Полный бюджет Центра коллективного пользования (ЦКП) "СКИФ" до 2035 года, включающий создание инфраструктуры, расходы на эксплуатацию и строительство комплекса из 30 станций, оценивается в 90 млрд рублей. Об этом рассказал в пресс-центре ТАСС заместитель директора центра по научной работе Ян Зубавичус.

Ранее сообщалось, что строительство комплекса зданий и создание научного оборудования ЦКП оценивается в 47,3 млрд рублей.

"Программа инфраструктурного развития - все расходы "СКИФ" до 2035 года - на 90 млрд рублей практически выходят. Это полный бюджет, включая и текущие расходы - текущую эксплуатацию и инфраструктурное развитие, и создание комплекса из 30 станций до 2035 года", - сказал Зубавичус.

Директор ЦКП "СКИФ" Евгений Левичев добавил, что эксплуатация научной установки, ее техническое обслуживание и содержание сотрудников будут стоить порядка 1 млрд рублей в год, установка будет потреблять порядка 12 МВт электричества.

Создание ускорительного комплекса и шести экспериментальных станций первой очереди будет завершено до конца 2024 года, на текущий момент готовность комплекса из 34 зданий на площади 30 га - порядка 30%, все экспериментальные станции законтрактованы.

Управляющий проектом Иван Шмидт рассказал, что фундаменты всех зданий, включая четыре здания ускорительно-накопительного комплекса, требующие определенных условий, залиты, ведется строительство ограждающих конструкций. По его словам, после введения санкций было заменено порядка 80% инженерного оборудования и материалов.

О следующих очередях экспериментальных станций

Зубавичус рассказал, что новые экспериментальные станции планируется запускать с темпом не менее двух в год, начиная с 2026 года. В приоритете - две станции упрощенного дизайна, ориентированные на активное вовлечение в использование синхротронного излучения студенческого сообщества. В проекте принимают участие Новосибирский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет. Эти станции находятся в высокой степени проработки, часть оборудования уже закуплена, после завершения строительства зданий будет решаться вопрос его транспортировки.

"Программа масштабная, планов много, есть набор уникальных синхротронных методов, которые еще в мире находятся на стадии становления - использование максимально полных характеристик пуска источника четвертого поколения", - сказал он.

Также продолжается развитие проекта вирусологической станции совместно с Государственным научным центром "Вектор" Роспотребнадзора и совместной с Белоруссией станции-лаборатории БелСИ.

Левичев добавил, что интерес к экспериментам с синхротронным излучением на "СКИФе" проявляет частный университет Индии.

Центр коллективного пользования "СКИФ" - уникальный по характеристикам источник синхротронного излучения поколения 4+, который представляет собой ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения. ЦКП "СКИФ" позволит проводить исследования с предельно яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения для различных дисциплин - химии, физики, материаловедения, биологии, геологии и так далее. Установка будет включать 30 экспериментальных станций, в год исследования на них смогут проводить до 2 000 ученых из России и зарубежных стран.