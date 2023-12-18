Сервис "Аэрофлота" для передачи авиателеграфии победил в премии от "Ростелекома"

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что необходимость в создании сервиса возникла в условиях санкционных ограничений

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сервисная платформа "Аэрофлота" и подведомственного учреждения Минтранса РФ "Защита инфо транс" для передачи авиационной телеграфии в отрасли гражданской авиации признана победителем в номинации "ПРО людей" бизнес-премии от "Ростелекома". Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Совместный ИТ-продукт ПАО "Аэрофлот" и подведомственного Минтрансу РФ ФГУП "Защита инфо транс" - "Авиационная сервисная платформа" признан победителем в номинации "ПРО людей" ежегодной бизнес-премии "Ростелекома" "Бизнес как искусство". Это первый отраслевой комплексный проект, в рамках которого была создана защищенная вычислительная инфраструктура для информационного обмена между участниками воздушных авиаперевозок, включая реализацию отраслевых сервисов, обеспечивающих доставку, валидацию, хранение, маршрутизацию телеграммных сообщений", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что необходимость в создании сервиса возникла в условиях санкционных ограничений в отношении авиакомпаний РФ. В результате активная разработка отечественного аналога сервиса передачи авиасообщений для технологической независимости компании от западных поставщиков услуг показала свою эффективность и позволила обеспечить непрерывность деятельности авиакомпании.

Планирование и разработка параметров сервиса прошли в мае - декабре 2022 года. Внедрение платформы было полностью завершено в августе 2023 года.

Ежегодная национальная премия "Бизнес как искусство" проводится уже четвертый год. Это знаковое отраслевое событие, на котором "Ростелеком" выделяет самые масштабные инновационные проекты, реализованные совместно с партнерами.