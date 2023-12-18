"Руспродсоюз" ожидает снижения цен на яйца после Нового года

Зампредседателя правления ассоциации Дмитрий Леонов отметил, что это, в частности, будет связано с открытием импорта

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Снижение цен на яйца в России ожидается после Нового года, в том числе из-за открытия импорта. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен - их стабилизируют договоренности с торговыми сетями. Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта", - сказал он.

По данным ассоциации, средняя розничная цена десятка яиц в России превысила 121 рубль и с 11 по 17 декабря составила 121,8 рубля. "На сегодня сетевые биржевые торги показывают гораздо более высокие цены из-за дефицита объемов яйца, чем летом, когда сети вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, что отчасти привело к текущей ситуации", - добавил Леонов.

По данным Росстата, за период с 5 по 11 декабря в России цены на куриные яйца выросли на 4,6%, с начала года цены - на 46,18%.

Совет Евразийской экономической комиссии 18 декабря решил обнулить пошлины на импорт в РФ куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Временная тарифная льгота позволит обеспечить поставки куриных яиц, в частности, из Турции и Ирана, по сопоставимой с отечественным производством стоимости.

Ранее президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции сообщил, что стоимость куриных яиц в России выросла из-за увеличения спроса на фоне роста доходов населения, при этом объемы производства продукта не возросли. Глава государства заявил, что одна из причин роста цен на продукт в том, что власти вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас ситуация со стоимостью куриных яиц должна улучшиться, заверил Путин.

О ситуации с ценами на яйца

В России в последние месяцы наблюдается рост цен на куриные яйца. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%. Ситуация уже привлекла внимание различных ведомств. Федеральная антимонопольная служба в середине ноября сообщила, что направила запросы производителям яиц о формировании цен.

Одновременно принимаются и другие меры. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития, на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержано установление с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц, импортируемых в Россию в объеме 1,2 млрд штук.

Стабилизация цен на яйца в России, по оценкам Минсельхоза, прогнозируется в ближайший месяц. В сфере производства реализуется комплекс мер, направленных на увеличение предложения на внутреннем рынке. В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов. Наряду с этим некоторые российские ретейлеры приняли решение ограничить наценки на различные категории куриных яиц.