В Индии заявили о нехватке 213 тыс. специалистов для разработки и внедрения ИИ

В стране 416 тыс. человек работают в этой сфере, пишет The Times of India со ссылкой на доклад Nasscom

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 декабря. /ТАСС/. Индии требуются 213 тыс. специалистов в сфере разработки и внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в докладе индийской Национальной ассоциации компаний - производителей программного обеспечения и технического обслуживания (Nasscom).

"В настоящее время в сфере разработки и применения ИИ в Индии заняты 416 тыс. человек, потребности республики в этих кадрах составляют 213 тыс. новых высокооплачиваемых специалистов", - привела выдержку из доклада Nasscom газета The Times of India.

Спрос на профессионалов в области ИИ вырос в результате широкого внедрения в Индии соответствующих технологий в промышленности, торговле, здравоохранении, банковском секторе и других сферах. В результате потребности республики в специалистах в области ИИ увеличились на 22-26%, констатировали авторы доклада.

По данным консалтинговой компании EY India, применение ИИ может добавить к ВВП Индии в совокупности $1,2 - $1,5 трлн через семь лет и привести к росту производительности труда, а также к развитию национальной цифровой экономики. Ожидается, что почти 69% эффекта от внедрения ИИ будет получено к 2030 году от таких секторов, как бизнес-услуги (юридические, консалтинг, аутсорсинг, аренда машин и оборудования), финансовые услуги, а также от сфер образования, розничной торговли и здравоохранения.

Правительство Индии рассчитывает, что технологии искусственного интеллекта и онлайн-игры к 2026-2027 году будут генерировать до $300 млрд в ВВП страны, ранее заявил индийский министр по вопросам предпринимательства, развитию навыков, электроники и информационных технологий Раджив Чандрасекар. Власти страны планируют достичь уровня ВВП в размере $5 трлн к 2026-2027 финансовому году, когда доля цифровой экономики должна составить около 20% от ВВП и объем рынка может достичь $1 трлн.

Инвестиции в сферу ИИ Индии ежегодно растут в среднем на 30,8%. Рынок ИИ Индии в 2021 году оценивался в $7,8 млрд, что на 22% превышало показатели предыдущего года.