Politico: Байден отложил заключение торгового соглашения с Великобританией

По данным газеты, причиной такого решения стали возражения Сената США по поводу специфики документа

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отложил планы заключения торгового соглашения с Великобританией. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их сведениям, причиной такого решения послужили возражения Сената США по поводу специфики соглашения. Источники не исключили, что сделка может и не состояться в связи с "многочисленными разногласиями".

Согласно изданию, в проекте соглашения, состоящем из 11 пунктов и подготовленном офисом торгового представителя США, указывалось, что переговоры по его заключению начнутся до конца 2023 года.

В 2021 году занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, один из лидеров кампании по выходу королевства из состава Евросоюза (Brexit), называл именно торговую сделку с США одним из главных преимуществ Brexit. При предшественнике Байдена Дональде Трампе на этом направлении наметились подвижки.