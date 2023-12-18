Экспорт зерна из России на 4 декабря вырос в 1,5 раза

Показатель составил составил 62,5 млн тонн, заявила замдиректора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Ольга Полозюкова

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Экспорт зерна из России на 4 декабря 2023 года составил 62,5 млн тонн, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. Об этом в ходе круглого стола в Госдуме заявила заместитель директора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Ольга Полозюкова.

"Реализуемая Минсельхозом политика и оказываемые меры господдержки позволяют нам уже второй год подряд добиваться значительных показателей в урожае. Прошлогодний рекорд - 157,7 млн тонн, в этом году планируется больше 140 млн тонн. Соответственно, бьем рекорды мы так же и по экспорту - на 4 декабря у нас было 62,5 млн тонн за календарный год, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году", - сказала Полозюкова.

Она также напомнила, что на протяжении последних трех лет действует режим квотирования. Таким образом, квота на экспорт зерна из России с 15 февраля по 30 июня 2024 года составит 24 млн тонн.

Ранее президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции заявил, что урожай зерна в России в 2023 году будет одним из рекордных - свыше 146 млн тонн в чистом весе.

В воскресенье Минсельхоз России подтвердил прогнозируемый экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном году (1 июля 2023 года - 30 июня 2024 года) в размере не менее 65 млн тонн. В конце ноября Патрушев сообщил, что Россия по итогам текущего сезона может экспортировать более 65 млн тонн зерна.