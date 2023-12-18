Парламентарии РФ и Белоруссии приняли бюджет Союзного государства на 2024 год

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что бюджет вырастет на 38%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России в ходе 65-й сессии приняло бюджет Союзного государства на 2024 год. Как отметил председатель Парламентского собрания, спикер Госдумы Вячеслав Володин, бюджет Союзного государства впервые будет увеличен.

"Сегодня мы принимаем бюджет, который вырастет на 38%. Это говорит о том, что формат Союзного государства эффективен, начинает наполняться конкретным содержанием", - отметил Володин, подчеркнув, что это потребует выработки новых форм организации работы.

Доходы бюджета Союзного государства составят 6 970,1 млн рублей. "Доходы бюджета сформированы за счет ежегодных отчислений из бюджетов Республики Беларусь и РФ. В 2024 году они составят 6 161,95 млн российских рублей, в том числе 4 005,27 млн российских рублей - отчисления РФ и 2 156,68 млн российских рублей - отчисления Республики Беларусь", - уточнили в пресс-службе Парламентского собрания.

Одобренный Советом министров Союзного государства проект бюджета на 2024 год поступил в Парламентское собрание 22 ноября. Согласно документу, в бюджет будут включены доходы, полученные госучреждением "Телерадиовещательная организация Союзного государства", а также средства бюджетов Союзного государства, которые сохранились с прошлых лет, в сумме 808,15 млн российских рублей.

Уточняется, что расходы бюджета Союзного государства на 2024 год составят порядка 5 722,2 млн рублей РФ. "Средства союзного бюджета будут направлены на финансирование пяти программ и 37 мероприятий Союзного государства", - указывается в сообщении пресс-службы. В перечень для финансирования из союзного бюджета в 2024 году вошли в том числе программы совершенствования объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск двух стран, а также развитие пограничной безопасности Союзного государства.

Профицит бюджета составит 1 247,9 млн российских рублей, за счет него "могут быть профинансированы новые программы, проекты и мероприятия Союзного государства после их утверждения Советом министров Союзного государства", уточнили в пресс-службе. В соответствии с положениями договора о создании Союзного государства принятый Парламентским собранием бюджет будет внесен в Высший государственный совет Союзного государства на утверждение.

Изменения в бюджет 2023 года

Парламентское собрание также приняло изменения и дополнения в бюджет Союзного государства на 2023 год. Так, доходы бюджета в 2023 году увеличились на 4,1 млн российских рублей и составили 5 970,2 млн рублей. "Эти средства дополнительно получены Государственным учреждением "Телерадиовещательная организация Союзного государства" от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности", - уточнили в пресс-службе.

Расходы при этом увеличиваются на 346,8 млн рублей, до 5 413,3 млн российских рублей. Согласно документу, средства направлены на финансирование новых программ Союзного государства, в том числе по совершенствованию объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск Белоруссии и России, а также на оказание гуманитарной помощи учащимся и учреждениям образования Донецкой и Луганской народных республик.

Как отметил Володин в ходе обсуждения изменений в бюджет, парламентариям необходимо взять на контроль эффективность расходования бюджетных средств. "Наши страны столкнулись с санкциями, противодействием развитию. Нам мешают развиваться и делают все для этого. Но, несмотря на это, экономика РФ по итогам года вырастет на 3,5%, приблизительно такой же уровень роста экономики Белоруссии. Нам со своей стороны в рамках Союзного государства надо сделать все для того, чтобы эффективно расходовался бюджетный рубль", - подчеркнул Володин.