Песков заявил, что усилия по стабилизации цен на яйца в РФ увенчались успехом

По словам пресс-секретаря главы государства, свою роль в стабилизации ситуации сыграл и "ускоряющий эффект прямой линии" с Владимиром Путиным

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ и Минсельхоз энергично работают над снижением цен на яйца, свою роль в стабилизации ситуации сыграл и "ускоряющий эффект прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Было бы несправедливо говорить, что такие действия правительства и Минсельхоза - это реакция на прямую линию. Правительство и Минсельхоз достаточно энергично работали, был очевиден кризис, Путин подробно объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен на курятину и яйца. И до этого весьма энергичные меры принимались. Слава богу, это увенчалось успехом", - сказал Песков.

Он напомнил о ранее принятом решении установить с 1 января по 30 июня 2024 года тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц, ввозимых в Россию в объеме 1,2 млрд штук. "Были проведены оперативные контакты с другими странами, чтобы за счет импорта насытить рынок и тем самым обратить цены в траекторию снижения", - отметил представитель Кремля.

"Действительно, скажем так, ускоряющий эффект прямой линии налицо, но здесь не нужно говорить, что до этого все бездействовали. Нет. Энергичные меры принимаются, рынок достаточно подвижный, существует целый ряд причин, коими был обусловлен рост. Почему нельзя моментально обеспечить снижение цен - есть определенная емкость рынка, процесс насыщения, инерция. Товар поступает в опт, пока опт отразится на рознице, проходит время. Поэтому это тоже вполне естественные процессы, правительство продолжает энергично работать", - заключил представитель Кремля.