Суд частично удовлетворил иск производителя Aperol о запрете продажи своей продукции в РФ

Суд запретил компании "Мастер трейд" реализовывать или другим способом вводить в гражданский оборот на территории страны товары, маркированные товарным знаком Aperol в общем количестве 216 бутылок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск итальянского производителя вин Davide Campari - Milano N. V (Campari Group) о запрете ввоза и реализации на территории РФ продукции под своим брендом Aperol и Aperol spritz, следует из картотеки суда.

Ранее итальянский производитель вин обратился в ростовский суд с иском к компании "Мастер трейд" о запрете ввоза и реализации на территории РФ продукции под своим брендом Aperol и Aperol spritz.

"Иск удовлетворить частично. Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Мастер трейд" реализовывать, иным способом вводить в гражданский оборот на территории РФ товары, маркированные товарным знаком Aperol <…> в общем количестве 216 бутылок. Взыскать с ООО "Мастер трейд" в пользу иностранного лица Davide Campari-Milano N. V 6 000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать", - говорится в определении суда.

В исковом заявлении итальянский производитель вин также требовал "осуществить возврат выпущенных в гражданский оборот товаров, маркированных товарными знаками Aperol и Aperol spritz". В компании назвали иск о запрете ввоза в РФ своей продукции защитой бренда.

"Мастер трейд" - держатель эксклюзивных контрактов с ведущими мировыми производителями алкогольной продукции. В настоящее время ассортиментный портфель компании включает несколько видов алкогольных напитков из различных стран, говорится на сайте компании. Дистрибьютор поставляет вина Trozo, Lamazi, Soltoro, игристое вино Rachelle, а также коньяк Lamazi, виски Trozo Campbell Meyer&co, водку Shaman’s.