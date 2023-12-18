В Саратовской области открыли логоцентр "Фосагро-регион" мощностью 15 тыс. тонн

По данным главы региона Романа Бусаргина, объект позволит компании на 30% увеличить поставки удобрений

САРАТОВ, 18 декабря. /ТАСС/. Логистический центр крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений "Фосагро-регион" открылся в Калининском районе Саратовской области. Мощность комплекса составляет около 15 тыс. тонн, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"В Калининском районе открылся новый логистический центр крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений "Фосагро-регион". Это позволит компании на 30% увеличить поставки удобрений для наших аграриев. Мощность комплекса - около 15 тыс. тонн", - написал глава региона.

По его словам, благодаря логистическому центру фермеры практически со всех районов Саратовской области смогут напрямую закупать более 50 марок удобрений, которые производит компания "Фосагро", средства защиты растений от партнеров "Фосагро-регион" и семена отечественной селекции.

"Сегодня аграрии активно используют минеральные удобрения для повышения урожайности. Оптимизация логистики позволит открыть новые возможности для наших товаропроизводителей. Комплекс стал первым собственным центром "Фосагро-регион" в Саратовской области, четвертым в Поволжье и 34-м в России. До 2025 года объем инвестиций в проект может достигнуть порядка 200 млн рублей", - добавил Бусаргин.