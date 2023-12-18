Wildberries, Ozon, "Яндекс", "Сбермаркет" и Avito создадут свою ассоциацию

По словам управляющего директора Ozon Сергея Белякова, "запуск Ассоциации цифровых платформ - это путь к построению эффективного саморегулирования IT-отрасли"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Маркетплейсы Wildberries, Ozon, "Яндекс", "Сбермаркет" и Avito создадут Ассоциацию цифровых платформ (АЦП), сообщили ТАСС будущие участники этого объединения.

"Запуск Ассоциации цифровых платформ - это путь к построению эффективного саморегулирования IT-отрасли. Она необходима, чтобы выстроить конструктивный диалог, обмен мнениями и опытом между участниками рынка, государством и потребителями для защиты интересов всех сторон", - сказал ТАСС управляющий директор Ozon Сергей Беляков.

Заместитель генерального директора Wildberries Алексей Духанин сообщил ТАСС, что компания в составе ассоциации планирует искать новые возможности развития платформенной экономики и занятости, эффективные подходы к регулированию этой области. Wildberries продолжит активную работу в составе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). "Мы рассчитываем на сотрудничество АКИТ и АЦП, ведь их повестка важна для развития двух быстрорастущих индустрий: IT-рынка и отрасли E-Commerce", - отметил он.

"Яндекс" также входит в число учредителей АЦП. В работе ассоциации будут участвовать представители "Яндекс Такси", "Яндекс Маркета" и других городских сервисов "Яндекса", рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

"Именно сейчас, когда платформенная экономика быстро растет и становится новым источником занятости и дохода для миллионов людей, важно создание межотраслевого объединения цифровых платформ, которое будет задавать стандарты их прозрачности и ответственности. Сервисы смогут обмениваться лучшими практиками по взаимодействию с исполнителями и настройке финансовых и налоговых процессов, а также вырабатывать совместные предложения по регулированию и саморегулированию платформенной экономики", - подчеркнули в "Яндексе".

Управляющий директор "Авито" Владислав Федулов назвал создание ассоциации логичным и своевременным шагом. "Вместе с другими компаниями мы сможем выработать подходы к ключевым на данный момент вопросам отрасли: трудовые отношения, налоговые отношения, торговля и гармонизация международного законодательства в рамках ЕАЭС. И, что самое главное, мы сможем выстроить конструктивный диалог с государством и представить свою позицию", - отметил он.