Россия и Китай подписали меморандум о признании эквивалентности систем аудита

По словам главы Минфина Антона Силуанова, меморандум позволит синхронизировать законодательство, а также облегчить работу для предпринимателей двух стран

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Финансовые министерства России и Китая подписали меморандум о признании эквивалентности систем аудита. Церемония подписания документа состоялась в ходе визита главы Минфина РФ Антона Силуанова в Пекин, передает корреспондент ТАСС.

По словам Силуанова, этот меморандум позволит синхронизировать законодательство РФ и КНР, а также облегчить работу для предпринимателей двух стран. Китайский министр отметил, что подписание документа "обеспечит институциональные гарантии для выпуска трансграничных долговых обязательств компаниями двух стран".

Встреча российской и китайской делегаций во главе с Силуановым и министром финансов КНР Лань Фоанем длилась почти три часа.

Межминистерская встреча предваряет визит главы правительства РФ Михаила Мишустина в Китай. Премьер-министр РФ 19-20 декабря посетит Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном для проведения 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.