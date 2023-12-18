Фетисов сообщил, что у РФ есть уникальный шанс предложить миру модель энергоперехода

Председатель Всероссийского общества охраны природы напомнил, как общался со спецпредставителем президента США по климату Джоном Керри, который пожаловался, что не может "никак договориться с Россией насчет того, чтобы убрать уголь из генерирующих технологий"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия обладает уникальным шансом предложить мировому сообществу модель энергоперехода. Об этом заявил посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов на пресс-конференции в ТАСС.

"У Российской Федерации есть уникальный шанс предложить миру модель энергоперехода, такая тема, на самом деле, в повестке у нас есть, - сказал он. - Мы, как страна с объемами, опытом, традициями и наукой, как раз это все можем предложить. Считаю, что мы обязаны эту тему возглавить, потому что по-другому у них [G7], видимо, ничего не получится".

Фетисов напомнил, как общался со спецпредставителем президента США по климату Джоном Керри, который пожаловался, что не может "никак договориться с Россией насчет того, чтобы убрать уголь из генерирующих технологий". "G7 тогда было принято решение и всем институтам было предложено прекратить финансирование угольного сектора. Я говорю: "Ты сумасшедший? Как без нас решили вопрос? Надо же стратегически выстраивать все эти вещи", - отметил посол.